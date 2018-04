Lebensmittelkonzern: Nestlé wächst im ersten Quartal wieder etwas schneller

ZürichNestlé ist zu Beginn des neuen Jahres dank einer höheren Nachfrage in Asien und Europa etwas schneller gewachsen. Im ersten Quartal lag das um Sondereffekte bereinigte organische Wachstum des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns bei 2,8 Prozent, wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahresquartal lag das Plus bei 2,3 Prozent. Analysten hatten durchschnittlich mit 2,5 Prozent gerechnet.