Lebensmittelkriminalität Die erschreckende Machtlosigkeit der Lebensmittel-Wächter

Wahrscheinlich ist Ersteres. Leider. Denn vor allem Europa ist bei der Bekämpfung der Essens-Panscher denkbar schlecht aufgestellt. Zwar gibt es die gemeinsame Polizei-Mission Opson, zwar gibt es seit dem Pferdefleisch-Lasagnen-Skandal Konferenzen und Expertenräte von Ermittlern, Industrie und Verbrauchern auf europäischer Ebene, zwar werden Datenbanken und Netzwerke aufgebaut. Doch die Realität ist: Lebensmittelsicherheit ist Ländersache in Deutschland. Bevor also ein Verdacht auf gefälschte, gepanschte oder gesundheitsgefährdende Lebensmittel in allen 27 Mitgliedsstaaten ankommt, muss er zunächst die Hierarchien durchlaufen. Ein Lebensmittelkontrolleur in einem Bundesland muss die „ohnehin geringen Kapazitäten bei der Polizei“, von denen man in Berlin weiß, davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, diesem oder jenem Verdacht nachzugehen. Die Polizei muss das dann auch tun. Findet sie etwas, kann sie es mit den anderen Bundesländern teilen. Diese ermitteln ebenfalls. Erst wenn sich eine nationale Tragweite herausstellt, wird die EU-Kommission informiert, damit alle Mitgliedsländer von dem Fall Kenntnis bekommen. Doch auch damit sind Europas Verbraucher noch nicht sicher: denn die Teilnahme an den EU-weiten Opson-Missionen ist freiwillig. Hat ein Land gerade keine Kapazitäten, schauen die Verbraucher dort in die Röhre.