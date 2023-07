Lebensmittelpreise: „Die Kunden machen irgendwann nicht mehr mit“

Nicht nur die Preise sind für Souque daher ein Thema, sondern auch der Service in den Supermärkten und die Wartezeiten an den Kassen. Um die künftig zu reduzieren, setzt Rewe auf Technik. „Wir haben aktuell schon 670 Rewe-Märkte in Deutschland, in denen es Selbstscan-Kassen gibt. Bis Ende des Jahres werden es rund 1000 Märkte sein“, kündigte Souque an. In Deutschland würden SB-Kassen allerdings „noch nicht so gut angenommen wie in Holland, Belgien oder England“, wo solche Systeme Standard seien. „In den Märkten, in denen wir die Technik einsetzen, wird derzeit nur ein kleiner zweistelliger Umsatzanteil über die SB-Kassen abgerechnet.“ Mit der Zeit werde sich das aber ändern, hofft Souque.