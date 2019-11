Lebensmittelskandale „Ein paar Produkte habe ich von der Einkaufliste gestrichen“

Was sollten Unternehmen tun, damit Verbraucher besser informiert werden?

Die Musterlösung ist ganz einfach: Neben einem Medien-Mix mit Zeitungsanzeigen sowie über die Internetseite, Newsletter und Social-Media-Kanäle des Unternehmens gehören auch und unbedingt Aushänge dazu. Die sollten auffällig gestaltet, mit allen relevanten Details und in Augenhöhe sowie Leseentfernung in sämtlichen Verkaufsstellen an markanten Stellen angebracht sein. Gut gemachte Aushänge werden auch als Beleg unternehmerischer Produktverantwortung gesehen, zudem dienen sie einer enormen Entlastung von Verkaufspersonal und Hotlines.