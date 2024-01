Lederwaren Taschenhersteller Bree ist insolvent

Der Taschenhersteller war 1970 vom Designer Wolf Peter Bree und seiner Frau Renate in Hannover gegründet worden. Im Naturleder sahen sie die Möglichkeit, ihre Ideen verwirklichen zu können. In den 1980er-Jahren eröffnete das Unternehmen gemeinsam mit Franchise-Partnern auch Geschäfte in Tokio und Beverly Hills (USA). 2001 übernahmen zwei Söhne die Führung. Philipp Bree verkaufte seinen Anteil 2012 an Privatinvestoren. Anfang 2018 stieg auch Miteigentümer Axel Bree als letzter Vertreter der Gründerfamilie aus.