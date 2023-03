Leere Bahnhöfe, leere Kassen Megastreik macht dem Handel zu schaffen

Der massive Verkehrsstreik macht dem deutschen Einzelhandel zu schaffen. „Für viele Einzelhändler ist das ein schwieriger Tag“, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) der WirtschaftsWoche. „Gerade Handelsunternehmen in Bahnhöfen oder Flughäfen dürften die Auswirkungen extrem stark spüren“, so Genth. „Aber auch in vielen Innenstädten wird das kein normaler Verkaufstag sein.“ Denn angesichts der massiven Ausfälle im Nah- und Fernverkehr würden viele Kunden die Fahrt in die Stadtzentren eher scheuen.