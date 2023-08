Legalisierung: „Viele Cannabis Start-ups werden aus dem Markt ausscheiden“

WirtschaftsWoche: Herr Rossoni, die Legalisierung von Cannabis kommt, aber mit größeren Einschränkungen als erwartet: Ein flächendeckender Verkauf in lizenzierten Geschäften ist vom Tisch. Stattdessen darf Cannabis nur an registrierte Mitglieder in Anbauvereinen abgegeben werden. Was bedeutet das für die Cannabis-Start-ups?

Alessandro Rossoni: Es gibt über 100 Cannabis Start-ups in Deutschland. Bislang ging es ihnen vordergründig vor allem um medizinischen Cannabis, das seit 2017 erlaubt ist. Ich schätze, dass aber lediglich die Hälfte der Start-ups überhaupt mal Cannabisblüten, Extrakte oder Rezepturzubehör an Apotheken geliefert hat. Viele haben auf die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel gesetzt. Dabei ist nun weniger herausgekommen als gedacht. Viele Cannabis Start-ups werden wohl bald aus dem Markt ausscheiden. Die ersten zeigen schon Auflösungserscheinungen oder lassen ihre Geschäfte ruhen.