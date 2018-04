Lego, Hasbro, Mattel: Die Spielzeugriesen müssen ihre Strategie ändern

New YorkDie Stimmung in der Spielzeugbranche ist nicht erst seit der Pleite von Toys ‚R‘ Us am Boden. Lego, Hasbro und Mattel, die drei größten Spielzeughersteller der Welt, haben im extrem wichtigen Weihnachtsgeschäft Absatzrückgänge verzeichnet. Und der Ausblick auf 2018 ist nicht viel besser.