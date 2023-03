Lego Klemmbausteine Deshalb ist Lego noch immer Marktführer

Seit den 1890er-Jahren erhält Kunststoff Einzug in die Spielzeugwelt. Spielwarenhersteller suchten nach widerstandsfähigen und unzerbrechlichen Materialien für Puppen. Die Lösung lag in dem Plastik Celluloid. In den 1970er-Jahren kam das erste Spielzeug aus Hartplastik auf dem Markt. „Bis heute sind Puppen aus Vinyl und viele andere Spielzeuge aus Hartplastik“, erläutert Christine Spiller, Leiterin des Deutschen Spielzeugmuseums. So auch Lego-Steine.