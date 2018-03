Ostern: Ü-Eier endlich auch in USA?

Die USA sind das Land der unbegrenzten Möglichkeiten - Schusswaffen sind erlaubt, Überraschungseier verboten. Zumindest letzteres sollte sich angeblich ändern: „Kinder Eggs“ kommen 2018 nach Amerika, berichteten zum Jahresende etliche Medien. Doch was die Herzen der Fans höher schlagen ließ, war ein Missverständnis. Der italienische Süßwarenriese Ferrero brachte nicht die heiß begehrte „Kinder Überraschung“ heraus, sondern „Kinder Joy“ - ein Plastikei mit Schokofüllung in der einen, und Spielzeug in der anderen Hälfte.