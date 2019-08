Lesotho: Vorwurf des sexuellen Missbrauchs in Fabriken für Levi's, Wrangler und Co.

New York In Fabriken eines Textilunternehmens in Lesotho hat es sexuellen Missbrauch und Nötigung von Frauen gegeben, die Jeans für Levi's, Wrangler, Lee und The Children's Place nähen. Die US-Markenunternehmen, die die Herstellung ihrer Textilien an den Subunternehmer ausgegliedert haben, reagierten am Donnerstag bestürzt.