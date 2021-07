Lidl, Kaufland & Co Klaus Gehrig geht mit Rekordzahlen

Um Lidls Aufstieg zu ebnen, peitschte Gehrig den Handelsriesen jahrelang mit eiserner Hand nach vorne. Wer seine Erwartungen nicht erfüllte, blieb nicht lange auf seinem Posten. Das mussten insbesondere zahlreiche Lidl-Topmanager am eigenen Leib erfahren. „Wir agieren in einem harten Wettbewerbsumfeld, da kann ich nur sagen: Entweder wir behaupten uns, oder wir sind weg vom Markt“, begründete Gehrig in einem seiner seltenen Interviews seine Härte.