Lidl, Kaufland & Co Trotz Weggang von Top-Manager: Schwarz-Gruppe erzielt kräftiges Umsatzplus

Erst kürzlich hatte der Chef bei Europas größtem Lebensmittelhändler Klaus Gehrig überraschend sein Amt niedergelegt. Nachfolger von Gehrig soll sein aktueller Stellvertreter, der 49-jährige Lidl-Chef Gerd Chrzanowski, werden. Die Nachfolgeplanung war schon im vergangenen Jahr verkündet worden. Früheren Angaben zufolge will Eigentümer Dieter Schwarz die von Gehrig geräumte Funktion des Komplementärs so lange selbst wahrnehmen, bis Chrzanowski das Mandat übernehmen kann.



Mehr zum Thema: Als oberster Manager von Lidl und Kaufland dirigierte Klaus Gehrig den Aufstieg der Schwarz-Gruppe zum Weltkonzern – und machte Inhaber Dieter Schwarz zum Multimilliardär. Doch zuletzt fiel Gehrig in Ungnade.