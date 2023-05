Lidl-Manager Christian Härtnagel Lidl wird 50– was der Deutschlandchef mit dem Discounter vor hat

2003 fing der Manager an der Kasse einer Nürnberger Lidl-Filiale an und machte rasch Karriere. Er wurde Verkaufsleiter, stieg zum Bezirksleiter auf, übernahm Führungspositionen in der Logistik und im Vertrieb, ging dann zu Lidl nach Irland und Österreich und wurde im September 2016 schließlich Chef von Lidl in Großbritannien. Das war seine Feuertaufe.

Mitten im Brexit musste er auf der Insel dafür sorgen, dass die Regale trotz Lkw-Staus einigermaßen gefüllt blieben. Außerdem hat er den Ausbau der Filialen vorangetrieben: In fünf Jahren eröffneten in Großbritannien 240 neue Lidl-Läden. Im März 2022 vertraute ihm Kenneth McGrath, der weltweite Lidl-Chef, schließlich den deutschen Markt mit 24,3 Milliarden Euro Umsatz an. „Lidl betreibt in Deutschland 3250 Filialen, das zeigt schon die Bedeutung des Heimatmarktes“, wird Härtnagel nach dem Rundgang im Gespräch mit der WirtschaftsWoche sagen und hinzufügen: „Deutschland ist das größte Lidl-Land“.



Doch zunächst geleitet er die Journalistenschar wieder hinein ins Gebäude und eine Freitreppe hinab. Am Abend zuvor standen hier noch Tische für die Geburtstagsparty. Zur Feier des Tages stellte Härtnagel eine großangelegte Werbekampagne vor. Stars wie Helene Fischer, Barbara Schöneberger und Max Giermann sollen in den nächsten Wochen in TV-Spots für die Handelskette trommeln.