Lidl-Mutterkonzern Nachfolger für den Nachfolger gefunden

Kenneth McGrath ist seit mehr als zwei Jahrzehnten im internationalen Handelsgeschäft tätig. Der 46-Jährige ist aktuell Chef des US-Discounters Save A Lot, bringt aber auch Erfahrung von Lidl mit. So führte er zwischen 2009 und 2013 die irische Lidl-Landesgesellschaft und „erreichte in dieser Zeit ein signifikantes Kunden- und Umsatzwachstum“, teilt die Schwarz-Gruppe mit. Ab 2013 leitete er den Markteintritt von Lidl in den USA, bevor er 2015 zum Digitalunternehmen Digicel wechselte und später zu Save-A-Lot. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Kenneth McGrath einen internationalen Handelsexperten und Manager mit langjähriger Erfahrung zurückgewinnen konnten, der bereits zu unserem Erfolg beigetragen hat“, kommentierte Noch-Lidl-Chef Chrzanowski den Wechsel.