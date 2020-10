Lidl Plus Lidl will eigenes Smartphone-Bezahlsystem starten

Man sei „in Deutschland mit den zentralen Funktionen“ gestartet, sagt Lidl-Digital-Geschäftsführer Dominik Eberhard, wolle „die App aber bewusst nicht überfrachten“. Nach und nach sollen jedoch Erweiterungen folgen. Die wohl wichtigste: eine integrierte Bezahlfunktion. „Die Bezahlfunktion wird eine der nächsten Erweiterungen für die deutsche App sein“, kündigt Eberhard gegenüber der WirtschaftsWoche an. In Polen und Spanien sei es bereits heute möglich mit Lidl Plus zu zahlen. Dort können Kunden ihre Kreditkartendaten in der App hinterlegen und an der Kasse das Smartphone zücken. „In Deutschland entwickeln wir derzeit ein lastschriftbasiertes Verfahren“, so Eberhard. „Das ist etwas aufwendiger, aber notwendig um möglichst alle Verbraucher zu erreichen.“