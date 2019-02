 Lidl und Kaufland: „Wir werden nie ein Amazon oder Alibaba werden“

Die Tücken der Technik werden gleich zum Start offenbar. „Hallo!“, grüßt der humanoide Roboter Pepper artig das Publikum, das zu den Retail Innovation Days in die Duale Hochschule Heilbronn gekommen ist. Experten sollen hier zu Themen wie „Sharing Economy“, „Künstliche Intelligenz“ und „digitaler Handel“ referieren – und einen Blick in die Zukunft riskieren. „Sieht voll aus hier im Saal“, merkt denn auch Pepper vorn auf der Bühne an und fährt auf Geheiß des Moderators, Professor Stephan Rüschen, in feinstem schwäbisch fort: „Grüß Gottle und hallöle!“ Allein, den Abgang verpatzt die Maschine.