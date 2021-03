Lieferando-Eigner: Just Eat Takeaway.com profitiert von Restaurantschließungen und will 2021 weiter wachsen

Kurz vor Ausbruch der Coronakrise hatten die Niederländer für 7,8 Milliarden Dollar den britischen Wettbewerber Just Eat übernommen, der vor allem mit dem Börsenanwärter Deliveroo konkurriert. Kosten für den Zusammenschluss mit Just Eat und die angepeilte 7,3 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Grubhub, der Nummer drei in den USA, sorgten für einen Verlust von 151 Millionen Euro 2020. Im Vorjahreszeitraum waren es 115 Millionen Euro. Just Eat Takeaway.com will den Grubhub-Zukauf, der das Unternehmen zum größten Essenslieferdienst außerhalb von China machen wird, nach eigenen Angaben noch in der ersten Jahreshälfte über die Bühne bringen.