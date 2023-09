Lieferdienst: Delivery Hero plant angeblich Teilverkauf des Asien-Geschäfts

Delivery Hero will sich einem Bericht der „Wirtschaftswoche" zufolge teilweise aus Asien zurückziehen. Der Essenslieferant sei in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf seiner „Foodpanda"-Aktivitäten in Thailand, Singapur und einigen weiteren Staaten der Region, schrieb die Wirtschaftswoche am Mittwoch unter Berufung auf Insider.