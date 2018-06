Lieferdienst: Delivery Hero verkauft sein Schweiz-Geschäft

BerlinDer weltgrößte Online-Essenslieferdienst Delivery Hero trennt sich von seinem Geschäft in der Schweiz. Die dort agierende Marke Foodarena werde an den niederländischen Konkurrenten Takeaway.com verkauft, kündigte der Berliner MDax-Konzern am Freitag an. Über den Preis sei Stillschweigen vereinbart worden.