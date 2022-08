Lieferdienst: Essenslieferdienst Delivery Hero hält an Gewinnaussichten fest – Aktie legt deutlich zu

Delivery Hero bekräftigte seinen Geschäftsausblick. Demnach will das Unternehmen noch im laufenden Quartal mit seinem Plattformgeschäft, also der Lieferung von in Restaurants zubereiteten Mahlzeiten, operativ und bereinigt die Gewinnschwelle erreichen - einschließlich des in diesem Jahr übernommenen spanischen Konkurrenten Glovo. Zudem soll der Bruttowarenwert ohne Glovo um mindestens 26 Prozent zulegen.