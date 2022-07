Lieferdienst: Inflation lässt Menschen weniger Essen bestellen: Deliveroo senkt Jahresprognose

Nach dem Boom in der Corona-Pandemie wird der britische Essenslieferdienst Deliveroo durch eine schwächere Nachfrage ausgebremst. Der Just Eat Takeaway.com- und Delivery Hero-Wettbewerber strich am Montag daher seine Jahresziele zusammen. Die Kunden schnallten wegen der Inflation den Gürtel enger, begründete Deliveroo die schwächere Entwicklung.