Lieferdienste: Grubhub geht Partnerschaft mit Amazon ein – Verkauf in der Schwebe

Die US-Sparte Grubhub des Lieferando-Eigners Just Eat Takeaway.com hat eine Partnerschaft mit dem weltgrößten Onlinehändler Amazon geschlossen. Prime-Mitglieder könnten in den USA kostenlos für ein Jahr eine Grubhub-Mitgliedschaft eingehen und würden dann keine Liefergebühren für Restaurantmahlzeiten zahlen, teilte der niederländische Konzern am Mittwoch mit. Das werde das Geschäft anschieben, sagte Grubhub-Chef Adam DeWitt.