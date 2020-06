Lieferdienste Just Eat könnte Uber bei Grubhub-Übernahme zuvorkommen

Uber hat neben der bekannten Fahrtenvermittlung auch einen Essenslieferdienst namens Uber Eats am Start. Mitte Mai hatten die Berichte über das Kaufinteresse von Uber die Grubhub-Aktie in die Höhe schießen lassen. Am Mittwoch lag die Grubhub-Aktie nach den Nachrichten ein Prozent im Minus, Uber-Aktien verloren ebenfalls, Papiere von Just Eat Takeway sackten in London teils deutlich ab.