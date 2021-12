Lieferengpässe Das Waschmaschinen-Paradoxon

Frühere Analysen von Price Intelligence stützen die These. So sank schon zwischen August und November das Angebot an Waschmaschinen – und die Preise stiegen in diesem Zeitraum um rund fünf Prozent. Inzwischen ist das Angebot an teureren Maschinen so ausgedünnt, dass die erfassten Durchschnittspreise zwischen November und Dezember um zehn Prozent zurückgingen.



Mehr zum Thema: Eine exklusive Studie der GfK zeigt, wie viel jeder Deutsche für Geschenke ausgeben will und wovor sich Verbraucher derzeit am meisten fürchten.