Lieferkette: Delivery Hero will weitere Anteile an Just Eat Takeway.com erwerben

Der Essenslieferdienst Delivery Hero will 8,4 Millionen zusätzliche Aktien an Just Eat Takeaway.com kaufen. Dies solle über einen Terminaktienerwerb und ein Absicherungsgeschäft geschehen, teilte das Unternehmen mit. Damit wolle Delivery Hero damit seine Position in Just Eat Takeaway.com nach der aus der Fusion von Takeaway.com und Just Eat resultierenden Verwässerung wiederherstellen.