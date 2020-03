Lieferketten im Corona-Stress Samsung Hui, Apple Pfui

Und natürlich bauen die Südkoreaner alle ihre Geräte seit jeher selbst zusammen, zunächst in Südkorea und danach in China, inzwischen viel in Vietnam und neuerdings in Indien. Die Werke in China sind inzwischen geschlossen – die Arbeitskosten waren gestiegen, und der verschärfte Wettbewerb mit lokalen Herstellern hatte den Absatz so gedrückt, dass die lokale Produktion sich nicht mehr rechnete. Außerdem entzog sich Samsung dadurch der Gefahr, in den Sog des Zoll- und Handelskrieges zwischen China und den USA zu geraten.