Lieferkonzern US-Essenslieferdienst Doordash kommt nach Deutschland

Bisher wird der deutsche Markt in den vergangenen zwei Jahren vom Lieferando-Mutterkonzern Just Eat Takeaway dominiert. Im April hatte Uber bekannt gegeben, seinen Dienst ‚Uber Eats‘ in „wenigen Wochen“ in Deutschland auszurollen. Auch Liefer-Konkurrent Delivery Hero, der sein deutsches Geschäft 2018 an den Just Eat Takeaway verkauft hatte, will laut eigenen Angaben wieder mit seiner Marke Foodpanda auf den deutschen Essensliefer-Markt.



