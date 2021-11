Lieferprobleme im Weihnachtsgeschäft Bescheidene Bescherung: Spielzeug-Krise voraus!

Zudem steige der Kostendruck. „Die Frachtraten sind in den vergangenen Monaten geradezu explodiert“, so Weiler. „Zugleich sind unsere Kosten für Energie, Kunststoffe und Verpackungsmaterialen deutlich gestiegen“. Aufgrund bestehender Lieferverträge habe Simba-Dickie die Preise in diesem Jahr nur um rund fünf Prozent erhöhen können. „Wie die gesamte Branche kommen wir 2022 aber an weiteren Preiserhöhungen von durchschnittlich acht bis zehn Prozent nicht vorbei.“ Das trifft zunächst den Handel, der die höheren Einkaufspreise aber an die Konsumenten weitergeben dürfte. „Denn der Handel kann diesen Kraftakt keinesfalls alleine stemmen“, so Vedes-Vorstandschef Märtz.