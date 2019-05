Lieferservice Loop Die Massenprodukte in der Pfandverpackung kommen

Doch bloßes Recycling war Szaky irgendwann zu wenig. Er wollte Müll grundsätzlich vermeiden. So tüftelte er an einer Plattform, die Markenkonzernen die Möglichkeit gibt, künftig ohne Verpackungen auszukommen. Im Januar stellte Szaky seine revolutionäre Idee Loop der Öffentlichkeit beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor. Das Prinzip dahinter ist einfach: Der Verbraucher registriert sich auf der Loop-Plattform und kauft dort die Produkte. Diese werden ihm dann in eigens entwickelten Verpackungen direkt ins Haus geliefert. Hat der Kunde sein Deo oder sein Speiseeis aufgebraucht, werden die Behälter abgeholt, gereinigt und wiederverwendet. Inzwischen bieten 25 internationale Konsumgüterhersteller einige ihrer Produkte in recycelbaren Mehrwegverpackungen bei Loop an. Tom Szaky ist überzeugt, dass Loop „die Zukunft des Konsums“ ist. „Eine Welt, in der es keine Abfälle mehr gibt“, sei in greifbarer Nähe.