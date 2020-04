Lieferservice Tönnies rollt die Republik auf

Das Geschäft lief gut. Bis Mitte März. Dann ging es durch die Decke. Standen am Anfang noch elf Betriebe aus Bielefeld, Herford, Halle und Gütersloh mit kaum 200 Produkten hinter dem Konzept, sind es inzwischen 24 Lieferanten mit rund 2500 Produkten. Wochenmarkt24 selbst hat die Mitarbeiterzahl von 8 auf 16 verdoppelt, den Fuhrpark von 6 auf 18 Lieferwagen verdreifacht und täglich bis zu 1000 Anfragen, von denen kaum die Hälfte bearbeitet werden können. Die Kundenzahl in Bielefeld und Umgebung ist auf mehr als 10.000 gestiegen, der Umsatz hat im vergangenen Jahr die Millionengrenze geknackt. „In diesem Jahr haben die monatlichen Bestellungen noch einmal kräftig an Dynamik zugelegt“, sagt Initiator und Aufsichtsratschef. „Während sie sich bislang in einer Größenordnung zwischen 4000 und 5000 im Monat bewegten, sind sie bis April auf über 9000 hochgegangen, so dass wir unseren Shop sogar zwischenzeitlich schließen mussten. Daran hat die Coronakrise sicherlich auch einen gewichtigen Anteil.“