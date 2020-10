Limonadenhersteller Getränkekonzerne scheitern mit Übernahmeangeboten für Lemonaid

„Die Firmen, die auf uns zukommen, sind oft Riesenkonzerne, die wenig Interesse daran haben, was wir hier wirklich tun“, sagte Bethke. Mehr und mehr Konzerne stünden mittlerweile unter Druck, sich in irgendeiner Form nachhaltiger positionieren zu müssen, „weil das der Kunde immer mehr erwartet. Aber wie nachhaltig die das wollen, ist nochmal eine andere Frage.“ Bislang sei er aber noch mit keinem Interessenten an den Verhandlungspunkt gelangt, an dem sie über Preise gesprochen hätten: „Ich verkaufe Lemonaid nicht.“



Mehr zum Thema: Hier hören Sie das Chefgespräch mit Lemonaid-Chef Bethke im Podcast.