 Literaturszene: Stiftung sieht Buchbranche durch KNV-Insolvenz in großer Gefahr

„Schon jetzt zieht diese Insolvenz bedrohlich weite Kreise“, erklärte die in Leipzig ansässige Stiftung. Unabhängige Buchhandlungen und Verlage gerieten unverschuldet in Not. Viele Buchhandlungen litten unter Lieferengpässen, da Verlage die Belieferung von KNV aus Selbstschutz eingestellt hätten.