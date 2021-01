Lockdown-Boom Lebensmittelhändler freuen sich über „das beste Jahr seit Menschengedenken“

Auf das Gesamtjahr 2020 bezogen kommt die Kategorie demnach auf ein Plus von neun Prozent in der Menge und 16 Prozent beim Umsatz. Die Tendenz zur Bevorratung im Corona-Jahr spiegelte sich bei Milchprodukten: Der Umsatz mit H-Milch stieg 2020 um 14,4 Prozent, während das frische Pendant lediglich ein Plus von 7,4 Prozent verbuchen konnte. Trendprodukte der Weißen Linie erfreuten sich auch im Corona-Jahr großer Beliebtheit, und ihr überproportionales Wachstum ist ungebrochen: Pflanzliche Produkte erzielten demnach 47,8 Prozent, Protein 44,1 Prozent und Bio 20,5 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr.