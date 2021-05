Lockdown-Entschädigungen Die Klagen der Händler werden Gerichte noch über Jahre beschäftigen

Das Vorgehen der Politik in der Coronakrise bringt nun aber selbst den sonst so nüchternen Manager in Rage: „Wir sind wirklich stillgelegt worden. Wir dürfen nicht öffnen, auch nicht unter Auflagen“. Und das „seit sechs Monaten“, beschwert sich Zahn im Podcast Chefgespräch mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli. Der Kik-Chef will das nicht einfach hinnehmen: Es gebe ein „Anrecht auf Entschädigung“, weil seine Läden zum Schutz der Allgemeinheit geschlossen wurden, argumentiert Zahn. Vor allem störe ihn die Ungleichbehandlung gegenüber Lebensmittelhändlern und Drogerieketten, die in der Pandemie weiter geöffnet bleiben durften. Es sei schlicht „Willkür“, welche Läden schließen mussten und welche nicht, so Zahn. Diese Ungleichbehandlung sei auch der „Punkt, wo wir rechtlich ansetzen werden“.