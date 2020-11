Lockdown light Leere Städte, leere Kassen – der Handel bangt ums Weihnachtsgeschäft

Je nach Sortimentsschwerpunkt werde dies unterschiedlich schwierig. „Es gibt Retailbranchen, wie die Telekommunikation oder Parfümerie, in denen die persönliche Beratung ein essentieller Umsatztreiber ist. Gerade dort sorgt mehr verfügbares Verkaufspersonal für mehr Umsatz und höhere ‚Durchschnittbons‘, so Cramer. Allerdings gebe es auch große regionale Unterschiede: „So lässt sich aktuell Hamburg mit einem Besucherplus von plus 9,34 Prozent im Vergleich zur Vorwoche wenig vom Teil-Lockdown beeindrucken“. In München würden die Besucherzahlen dagegen sinken.



Immerhin: „ Wer jetzt vorbei kommt, will nicht nur gucken, sondern auch kaufen“, sagt Ludwig-Beck-Chef Greiner. „Die Conversion ist höher, wir verkaufen mehr Artikel pro Kunde.“