 Logistik: Bahn-Aufsichtsratschef sieht Schenker als wichtigen Baustein

BerlinBahn-Aufsichtsratschef Michael Odenwald hat sich skeptisch zu einem Verkauf der weltweiten Logistik-Tochter Schenker geäußert. „Persönlich halte ich Schenker für einen wichtigen Baustein, der internationalen Spirit in die Bahn bringt“, sagte der ehemalige Staatssekretär im Verkehrsministerium in einem am Donnerstag vorab verbreiteten Interview mit dem Magazin „Bilanz“.