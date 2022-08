Logistik: Firmenkunden müssen 2023 mehr Geld für Pakete der Post zahlen

Firmenkunden müssen damit künftig einen variablen Energiezuschlag entrichten, der sich an der Preisentwicklung von Diesel, Gas und Strom orientiert. In den Monaten November und Dezember mit hohen Paketmengen unter anderem durch das Weihnachtsgeschäft wird künftig zudem ein „Peakzuschlag“ in Höhe von 0,19 Euro pro Sendung fällig.