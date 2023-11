Logistik: Gewinn bricht bei Hapag-Lloyd ein – Reederei schaut auf die Kosten

In der Corona-Pandemie waren Transportkapazitäten knapp und Lieferketten brüchig geworden. Das ließ die Frachtraten in der Container-Schifffahrt kräftig steigen. In der Folge schnellten die Gewinne großer Reedereien nach oben. Doch diese Zeiten sind vorbei: Während sich die Transportmengen im dritten Quartal zwar verbesserten, gaben die durchschnittlichen Frachtraten nochmals nach, wie Hapag-Lloyd weiter mitteilte. Sie beliefen sich auf weniger als die Hälfte des Werts aus dem Vorjahreszeitraum.