Logistik: Luftfracht-Branche warnt vor Engpässen

Ware für 104 Milliarden Euro wurde demnach im vergangenen Jahr an deutschen Flughäfen aus Fracht- und Passagiermaschinen geladen, auf 156 Milliarden Euro summierten sich die Luftfracht-Exporte. Zusammengenommen sei der Außenhandel per Flugzeug um 60 Prozent in zehn Jahren gewachsen.