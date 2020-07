Logistik Luftfracht leidet weniger stark unter Krise als Passagierverkehr

Die Coronakrise hat die Luftfracht in Deutschland bislang deutlich weniger hart getroffen als den Passagierverkehr. Der Empfang und der Versand von Gütern auf dem Luftweg sank im Zeitraum März bis Mai gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,1 Prozent auf rund 1,1 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das Passagieraufkommen an deutschen Flughäfen brach in diesem Zeitraum um 87,4 Prozent ein.