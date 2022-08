Logistik: Rhein-Schifffahrt: Wasserstraßenbehörde erwartet keine Einstellung des Transports

Witte betonte, dass Investitionen in Wasserstraßen wichtig seien. So sei unter anderem eine Vertiefung der Fahrrinne am Mittelrhein bei Kaub geplant, was bei Niedrigwasser den Schiffsverkehr erleichtern würde. Witte rechnet aber erst Anfang des nächsten Jahrzehnts mit der Fertigstellung der Mittelrheinvertiefung.