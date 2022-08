Logistik: Transportkosten auf dem Rhein steigen stark wegen Niedrigwasser

Die Wasserstände auf dem Rhein sinken aufgrund des heißen und trockenen Wetters weiter. An der Engstelle Kaub südlich von Koblenz wurden am Mittwoch nur noch 48 Zentimeter gemessen, wie aus den Daten des Finanzdienstleisters Refinitiv hervorgeht. Das sind etwa vier Zentimeter weniger als am Vortag. Schiffe benötigen aber einen Pegel von mindestens etwa 1,5 Meter, um voll beladen fahren zu können.