Logistik: Trotz Coronakrise: Deutsche Post erhöht die Dividende

Die Deutsche Post will ihre von den Folgen der Ausweitung der Coronakrise gebeutelten Aktionäre mit einer höheren Dividende versöhnen. Der Bonner Konzern zahle für 2019 eine Dividende von 1,25 (Vorjahr: 1,15) Euro je Anteilsschein, teilte die Post am Dienstag in Troisdorf mit.