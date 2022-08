Logistik Trotz Turbulenzen: Hamburger Hafen steigert Containerumschlag

Alle Häfen hatten wegen des Ukrainekriegs und den Corona-Lockdowns in China mit den Verwerfungen im Schiffsverkehr sowie Problemen beim Abtransport der Ladung über Eisenbahn und Lastwagen zu kämpfen. Allerdings waren die Folgen in Hamburg in der ersten Jahreshälfte weniger gravierend als befürchtet. Auch die Warnstreiks der Hafenarbeiter im Juni schlugen kaum zu Buche.