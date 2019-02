 Logistikdiensleister: Großer Streit unter den Panalpina-Aktionären

Bei dem Unternehmen stehen entscheidende Weichenstellungen an. Denn in den kommenden Wochen muss sich der Panalpina-Verwaltungsrat über zwei auf dem Tisch liegende Fusionsvorhaben eine Meinung bilden. Die dänische Konkurrentin DSV will den Schweizer Konzern für rund 4,3 Milliarden Franken schlucken. Panalpina verhandelt aber auch mit Agility aus Kuwait über eine Kooperation der Logistiksparten.