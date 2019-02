 Logistikkonzern: Deutsche Post legt Paketzustellung mit Delivery zusammen

BerlinDie Deutsche Post legt einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ vom Montag zufolge ihre Paketzustellung mit dem Versand der Billigtochter Delivery zusammen. Auch die Verwaltungsarbeit in den Niederlassungen werde gekürzt und aus zehn Standorten abgezogen. Insgesamt fielen Hunderte Stellen weg. Hintergrund sei ein Sparprogramm von Postchef Frank Appel, der den Gewinn in der Brief- und Paketsparte um eine halbe Milliarde Euro erhöhen wolle.