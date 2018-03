Logistikkonzern: Post-Chef Appel warnt vor Handelskrieg mit den USA

Die Deutsche Post selbst expandiert mit Milliarden schweren Investitionen im E-Commerce- und Paket-Geschäft in Europa. Vor allem in Südosteuropa wurde die Präsenz auf jetzt 26 Länder inklusive Deutschland ausgebaut. Ziel sei es, die Zustellung flächendeckend in ganz Europa bis 2019 aufzubauen. Das kostet erst einmal Geld und beschere „Anfangsverluste“ in den neuen Ländern, sagte Appel. Aber es werde nicht mehr lange dauern bis das internationale Paketgeschäft größer sein wird als das in Deutschland.“