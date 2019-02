 Logistikkonzern: Transportkisten-Verleiher Ifco wird für 2,2 Milliarden Euro verkauft

SydneyDer bayerische Lebensmittel-Logistik-Konzern Ifco Systems wird für umgerechnet 2,2 Milliarden Euro an zwei Finanzinvestoren verkauft. Der australische Paletten- und Container-Hersteller Brambles, dem Ifco Systems seit 2010 gehört, gibt das Unternehmen aus Pullach bei München zu gleichen Teilen an die Beteiligungsfirma Triton und den Staatsfonds von Abu Dhabi, ADIA, ab, wie er in der Nacht zum Montag mitteilte.