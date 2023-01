Logistikunternehmen: Schenker sichert sich 100 Elektro-Schwerlaster von MAN

MAN hat einen ersten Großkunden für seine elektrischen Schwerlastwagen gefunden. DB Schenker wolle bis 2026 als Pilotkunde 100 neue Elektro-Trucks in seine Flotte aufnehmen, teilte die Traton-Tochter am Dienstag mit. Die ersten Fahrzeuge sollten im ersten Halbjahr 2024 übergeben werden. MAN beginnt 2024 mit der Fertigung der elektrischen Schwerlastwagen in seinem Münchner Werk in einer Kleinserie. Nach Marktpreisen hat das Geschäft ein Volumen von etwa 30 bis 40 Millionen Euro.



Lesen Sie auch: Wie ein Münchner Start-up Mercedes und MAN abhängt